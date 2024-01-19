عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التوترات مع باكستان.. إيران تعلن إطلاق استراتيجية جديدة للدفاع الجوي

إيران تعلن إطلاق
إيران تعلن إطلاق استراتيجية جديدة للدفاع الجوي

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها أطلقت مناورة للدفاع الجوي باستخدام طائرات مسيرة، مصممة لاعتراض "أهداف معادية" في منطقة تمتد من سواحلها الجنوبية الغربية إلى سواحلها الجنوبية الشرقية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

قناة (برس تي.في) الإيرانية عن متحدث باسم الجيش، قوله: "أطلقت القوات الإيرانية بنجاح استراتيجية جديدة للدفاع الجوي، باستخدام الطائرات المسيرة لاعتراض واستهداف الأهداف المعادية"؛ وفقا ل "الحرة" الأمريكية.

وتغطي التدريبات العسكرية، التي بدأت الخميس وتستمر يومين، منطقة تمتد من مدينة عبادان في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران إلى تشابهار في إقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد، المتاخم لباكستان وأفغانستان.

وشنت باكستان، الخميس، ضربات جوية على من وصفتهم بمسلحين انفصاليين في هجوم داخل إيران، بعد يومين من إعلان طهران أنها قصفت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وكانت الضربات المتبادلة هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، وأثارت قلقا بشأن اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط، في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة، والتي اندلعت في السابع من أكتوبر.

استراتيجية جديدة استخدام طائرات مسيرة أهداف معادية التدريبات العسكرية الحرة الأمريكية الطائرات المسيرة حركة حماس الفلسطينية حماس الفلسطينية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يفجر مفاجأة حول إحباط السيسي مخطط بيع سيناء.. فيديو

شاهد: إسرائيل تستخدم منظومة "آرو" الدفاعية لاعتراض صاروخ من غزة

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

اتحرش بيا وقلعني الحجاب .. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير

ألمانيا تسحب أنظمة باتريوت والأفراد العسكريين من بولندا

اشتباكات عنيفة.. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغل عسكري إسرائيل في غزة

النيران تشتعل فيها.. المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة بغزة

ترشيحاتنا

شركة ميرسك للشحن: الأوضاع في البحر الأحمر مازالت متقلبة

المؤبد لأدمن صفحة فيسبوك يبيع عليها الألعاب النارية.. تفاصيل

خطيب المسجد النبوي: البيت الذي يظلله الدين يخرج نباته طيبا ولو بعد حين

صحة غزة تكشف أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي.. وتحذير من مرض يجتاح القطاع

توافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ