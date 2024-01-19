بعد التوترات مع باكستان.. إيران تعلن إطلاق استراتيجية جديدة للدفاع الجوي

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها أطلقت مناورة للدفاع الجوي باستخدام طائرات مسيرة، مصممة لاعتراض "أهداف معادية" في منطقة تمتد من سواحلها الجنوبية الغربية إلى سواحلها الجنوبية الشرقية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

قناة (برس تي.في) الإيرانية عن متحدث باسم الجيش، قوله: "أطلقت القوات الإيرانية بنجاح استراتيجية جديدة للدفاع الجوي، باستخدام الطائرات المسيرة لاعتراض واستهداف الأهداف المعادية"؛ وفقا ل "الحرة" الأمريكية.

وتغطي التدريبات العسكرية، التي بدأت الخميس وتستمر يومين، منطقة تمتد من مدينة عبادان في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران إلى تشابهار في إقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد، المتاخم لباكستان وأفغانستان.

وشنت باكستان، الخميس، ضربات جوية على من وصفتهم بمسلحين انفصاليين في هجوم داخل إيران، بعد يومين من إعلان طهران أنها قصفت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وكانت الضربات المتبادلة هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، وأثارت قلقا بشأن اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط، في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة، والتي اندلعت في السابع من أكتوبر.