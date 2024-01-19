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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد جدية بناء الجمهورية الجديدة

صدى البلد

أشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور مجدي مرشد، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذيه لتوصيات المرحلة الاولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.

 

وأكد مرشد أن هذا البيان إشارة واضحة إلى جدية الحوار الوطنى وأهميته فى رسم الخطى لمستقبل مصر وبناء الجمهوريه الجديده والأخذ بالتوصيات النهائية للحوار الوطنى فى مرحلته الأولى وهى 133 توصية خرجت بعد جلسات نقاش عامة وجلسات تخصصية وموزعة على 3 محاور اجتماعية وسياسية واقتصادية.

 

وتابع: تم الأخذ بكل توصيه على حدى ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات فى خطة تنفيذيه تشتمل الإجراءات التنفيذيه المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.

 

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد جدية الحكومه فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بالإضافة إلى التأكيد على قيمة الحوار الذى دعت إليه القياده السياسية فى هذا التوقيت الهام وأهميه المرحله التالية من الحوار الوطنى والتى دعا الي استئنافها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خطابه بمناسبة نجاحه فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، من ضمنها إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر له جميع المعلومات التي يحتاجها عن المواقع الخدمية بالمناطق السياحية.

وأشار مدبولي، إلى إنشاء عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية، لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية، وإصدار أجندة سياحية باللغتين العربية والإنجليزية تشمل الأحداث السياحية السنوية الثابتة في مصر، والترويج لها.

وتابع مدبولي: المخرجات المقترحة وفقًا للحوار الوطني، وهي زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل “الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذرة الكتان، والقطن”، بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، بجانب تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.

كما تناول معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية، مع وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري، بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية، وغيرها.

حزب المؤتمر الحكومة الحوار الوطني

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