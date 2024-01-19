أحدث ظهور لـ يوسف الشريف مع جمال سليمان.. شاهد

نشر الفنان جمال سليمان صورة له برفقة الفنان يوسف الشريف خلال ذهابهم إلى السعودية لحضور حفل توزيع جوائز joy awards.

وشارك الفنان يوسف الشريف جمهوره صوره جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر يوسف الشريف برفقة الفنان عمرو سعد وعلق علي الصوره قائلا ": صاحبي ملك الجدعنة ".

طلاق يوسف الشريف وانجي علاء

أعلن الفنان يوسف الشريف عن خبر طلاقه من المؤلفة انجي علاء، عقب قصة حب دامت لمدة 14 عامًا، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور الفنان يوسف الشريف ومحبيه.

وكتب الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصالالرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتناولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خيروربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".