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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تعليقها الصادم.. الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب ياسمين عبد العزيز

ايتن عامر - ياسمين
ايتن عامر - ياسمين عبد العزيز والعوضي

شن جمهور ياسمين عبد العزيز هجوما حادا على الفنانة ايتن عامر بعد رسالتها لها على المنشور الذي توضح فيه الاخير ان انفصالها عن أحمد العوضي لم يكن بسبب الخيانة.

وتعجب الجمهور من طريقة تحدث آيتن عامر مع ياسمين وخصوصا انها قالت "احنا مالنا بالسبب"، واوضحوا لها ان هذا الاسلوب لايليق.

علقت الفنانة آيتن عامر، على حديث الفنانة ياسمين عبد العزيز عن عدم خيانة أحمد العوضي لها طوال فترة زواجهما، وذلك بعد انفصالهما رسميا خلال الساعات الماضية.

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام، "انتى ليه بتشرحي، واحنا مالنا، ومال السبب دي حاجة تخصك انتوا بس".

وأضافت آيتن عامر “ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير.. انتوا الإتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا”.

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

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وأعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر  السوشيال ميديا أنه "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة، احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

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