«سي إن إن»: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لمدة عامين

ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين استخباراتيين من الولايات المتحدة ودول غربية، أن النزاع المسلح في أوكرانيا قد يستمر لمدة عامين آخرين على الأقل.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن "التقديرات تختلف، لكن جميعها تقريبًا تفترض أن القتال سيستمر لمدة عامين آخرين على الأقل".

ويقدر عدد من المسؤولين الغربيين، الذين لم تُذكر أسماءهم، أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يستمر لمدة 5 سنوات أخرى.

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، أن الدول الغربية سئمت من الصراع الأوكراني.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام قبل الماضي 2022، وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وسط دعم غربي غير مسبوق لأوكرانيا، حيث أرسلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” المساعدات المالية والعسكرية إلى كييف دون توقف.

يأتي ذلك، وسط جدل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الإفراج عن المساعدات لأوكرانيا، حيث صوت أمس البرلمان الأوروبي على حجب تصويت المجر التي تعارض الإفراج عن 50 مليار يورو من المساعدات الأوروبية إلى أوكرانيا.