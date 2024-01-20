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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس مدينة شبين القناطر نموذج حضارى فى تقديم الخدمات للمواطنين .. شاهد

مجلس مدينة شبين القناطر
مجلس مدينة شبين القناطر

يعد مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية احد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استهدفت قرى مركز شبين القناطروالبالغ عددها 36 قرية وعزبة.

إنشاء المجلس بتكلفة 36 مليون جنيه

وقد تم إنشاء المجلس على مساحة 3600 م2 تقريبا حيث تم انشاء مبنى مجلس المدينة على مساحة 1296م2 مكون من بدروام وطابق ارضي واربعة طوابق وباقي المساحة مستغلة فى اقامة جراج للسيارات ومخزن بتكلفة تصل إلى 36 مليون جنيه.
ويقدم المجلس خدماته لأهالى قرى شبين القناطر، وقد تم إنشاء المجلس ليكون نموذجا من النماذج والمباني الحضارية لمجالس المدن على مستوى محافظة القليوبية.

 

يستهدف القضاء على الروتين وخدمة المواطنين

ويستهدف تطوير المجلس تحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية والحفاظ على قواعد البيانات الحكومية، والعمل على تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة بيئة عمل جيدة للموظفين.

يضم مركزا تكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد

ويضم مجلس المدينة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وهوأحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة.

تنفيذ 795 مشروعا لحياة كريمة بتكلفة 7.1 مليار جنيه

وتستهدف مبادرة حياة كريمة 36 قرية وعزبة بمركز شبين القناطر بإجمالي عدد سكان (577824) نسمة بإجمالي (795) مشروعًا، بتكلفة حوالي 7.1 مليار جنيه ، حيث تم البدء فى تشغيل 6 مجمعات خدمية المواطنين والمكون من 3 طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب "سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين"، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

محافظ القليوبية بدأنا جنى ثمار مشروعات حياة كريمة

من جانبه أكد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

مجلس مدينة شبين القناطر

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شبين القناطر القليوبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المباني الحضارية قواعد البيانات الحكومية تيسير الإجراءات

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