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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب اليابان عقب الخسارة من العراق في أمم آسيا

منتخب اليابان
منتخب اليابان

أكد هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني، أن منتخب العراقي، استحق الفوز في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه خلق العديد من الفرص أمام المرمى ولم ينجح في التسجيل إلا قبل النهاية بقليل، بسبب صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى المنتخب العراقي الذي أستحق الفوز، مشيرا إلى أن على فريقه الاستفادة من الأخطار واستعادة التوازن سريعا قبل المباراة المقبلة أمام إندونيسيا.

وأضاف المدرب أن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا وقبل هذه المباراة عرفنا طريقة لعب المنتخب العراقي الذي لعب بحماس واندفاع كبير ولم نستطيع ايقافهم في بعض الأوقات من المواجهة.

ونوه مورياسو بأنه كان على المنتخب الياباني التصدي لبعض هجمات المنتخب العراقي، وفي نفس الوقت زيادة الفاعلية الهجومية، وتنويع مصادر الوصول لمرمى المنافس، ولكن لم يكن محظوظا في بعض الفرص وبحاجة الآن لمراجعة طريقة الأداء.

وأوضح أن مستوى المنتخب الياباني لم يكن بالجودة التي توقعها لذلك عليه العمل على الحالة الذهنية للاعبين، قائلا "ورغم أننا وضعنا المنافس تحت ضغط لكننا لم نستطيع سوى تسجيل هدف واحد، وكان بالإمكان الظهور بمستوى أفضل والتنويع في اللعب من خلال الاستفادة من الكرات الثابتة ولكننا لم نفعل ذلك".

وختم تصريحاته قائلا: أشعر بالأسف لمشجعينا الذين كنا نتمنى إسعادهم بالفوز في هذه المباراة وعندما نخسر أو نفوز أحاول أن أكون إيجابيا حتى نستطيع العودة من جديد للمسار الصحيح، مهنأ المنتخب العراقي بالفوز لأنه قدم مباراة كبيرة.

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