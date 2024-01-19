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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«بالراحة على صلاح دا إحنا شعب نساي».. خالد أبو بكر يدافع عن نجم ليفربول

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على تعادل منتخب مصر مع منتخب غانا، في المبارة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

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بعد إصابته.. مفاجأة بشأن موقف محمد صلاح من استكمال كأس الأمم الإفريقية

وقال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المنتخب المصري نجح ف التعادل بـ"العافية"، ولكن محمد صلاح تعرض للإصابة، وبخروجه؛ كان الأداء أفضل، مع نزول تريزيجيه.

وواصل: "تعرض محمد صلاح للإصابة، وبعد الناس كانت غاضبة منه..  طيب الناس دي عاوزاه يروح فين؟.. بعد النجاحات التي حققها في الملاعب الإنجليزية، ومع ذلك معرض للانتقاد.. محمد صلاح لاعب كورة، من الوارد أن يوفق أو لأ، لكن مش معقولة يخرج من الماتش يتدبح.. يا جماعة بالراحة.. إحنا بنخبط في نجم كبير.. مش رايحين نشيل ونهد.. والحقيقة إحنا شعب نساي أوي الصراحة.. دا صلاح".

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«بالراحة على صلاح دا إحنا شعب نساي».. خالد أبو بكر يدافع عن نجم ليفربول


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