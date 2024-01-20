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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قاعدة عسكرية وميناء.. مصطفى بكرى يحذر من تصرف إثيوبيي يؤثر على قناة السويس

ابى احمد رئيس وزراء
ابى احمد رئيس وزراء إثيوبيا

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن المخطط الأثيوبي للتأثير على قناة السويس والملاحة فى البحر الأحمر عبر اتفاق مع ممثلى أرض الصومال.

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد” إن إثيوبيا استغلت انشغال العرب بالحرب على غزة ووقعت اتفاقية مع ممثلي أرض الصومال.

وكشف بكرى تفاصيل الاتفاق قائلا:" إثيوبيا تسعى لإنشاء ميناء بحري،وقاعدة عسكرية بعد الحصول على 20 كم من أرض الصومال لمدة 50 عاما،  نظير اعترافها بدولة أرض الصومال.

الملاحة

وتابع بكري، ما تسعى إليه أثيوبيا يؤثر على مصر، خاصة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأكد بكرى أن هناك محاولات مصرية وجامعة الدول العربية لعدم إتمام صفقة اعتراف إثيوبيا بدولة أرض الصومال.

وأكمل: سيطرة إثيوبيا على جزء من مضيق باب المندب، سيؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس.

أرض الصومال الإعلامي مصطفى بكري الدول العربية الملاحة البحرية باب المندب

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