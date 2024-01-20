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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

روائية تشارك بمعرض الكتاب الـ 55 بلوحة الروزاليندا

صدى البلد

"

أعلنت الروائية شيماء عماد الدين بنت محافظة بني سويف خوضها لسباق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55، بعد غياب دام لعامين، لتعود بجديد أعمالها و هي رواية "لوحة الروزاليندا"،والتي تناولت فيها عدة موضوعات والتى تطرقت فيها لبعض من المستجدات التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة ، لترسم في النهاية لوحتها المستوحاة من الواقع "لوحة الروزاليندا".

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وأكدت الروائية شيماء عماد الدين أن الرواية الجديدة تدور حول بطلة الرواية المهندسة "روز" تلك الزهرة التي تفتحت بين أسطر الرواية ، وتضافرت قصتها بقصص أبطال الرواية لنعيش معهم بين نشوة الفرح و آلام الفقد ، بين حب الحبيب و خذلان الأهل و القريب ، بين فيوضات العطاء و خيبات الانتظار.

حتى آن لحلمها أن يرى النور .
فما هو هذا الحلم ؟
و ما هو النور ؟
هذا ما سنعرفه بين السطور .

من أجواء الرواية ( ربما تشعر بأنك وحيد في هذا العالم و يبقى بداخلك أمل بأن هناك من ينتظرك في الطرف الآخر منه ليؤنس وحدتك , فتظل تبحث عنه بين كل مَن تقابله , وتسير أيامًا و تقطع أميالاً لتصل إليه , و ربما تموت قبل أن تلقاه , و لكنّ أمل اللقاء هو ما يهوّن عليك البقاء في هذا العالم , أمّا أن يتركك وحيدًا في عالمٍ جديدٍ موحش , مَن آنست به في الأيام العامرة , فهنا يكمن المعنى الحقيقي للخذلان.

تُعدّ لوحة الروزاليندا ثالث أعمال الكاتبة ، فقد صدر لها كتاب جاتلي رسالة عام 2019 ، و صدرت لها رواية ما لا تعكسه المرايا ) عام 2021

IMG-20240119-WA0088
IMG-20240119-WA0088
IMG-20240119-WA0089
IMG-20240119-WA0089
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