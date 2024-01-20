عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تفاصيل مباراة الأهلي والأخدود السعودي وديا

صدى البلد

اعلن ماهر همام نجم الاهلي السابق موعد مباراة الاهلي الودية القادمة  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 وكتب ماهر همام:  الأهلي يواجه الأخدود السعودي ودياً يوم 23 يناير بـ الإمارات ،حيث يخوض الأهلي معسكر خارجي في الإمارات خلال الفترة من 20 يناير حتى 28 من الشهر ذاته.

 

يذكر ان تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقة.‏

 

وتوج الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» بعد تفوقه في الاستفتاء الذي أجرته اللجنة المنظمة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي خلال عام 2023 ‏على صعيد كرة القدم، حيث توج الفريق بخمس بطولات هي: دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ولقبي السوبر المحلي، والمشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب في فبراير الماضي، وفوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية في ديسمبر الماضي.

 

يعد تتويج الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» هو الثاني للأهلي، حيث سبق أن تسلم ‏الخطيب جائزة الأهلي «نادي القرن في إفريقيا» والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق ‏الأوسط في عام 2020، وسجل الأهلي حضوره اليوم ضمن قائمة المُكرمين كأفضل نادٍ ‏في الشرق الأوسط لعام 2023، التي ضمت نخبة من الشخصيات الرياضية على الصعيد العالمي.

 

- الأهلي مباراة الأهلي الاهلي و الاخدود السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

طلب عاجل لـ إسرائيل.. مصرع أمريكي الجنسية في الضفة الغربية

أسعار الذهب اليوم في مصر

تلبية لدعوة السيسي.. رئيس الصومال يصل إلى مصر

جورجينا تثير ضجة بتوب قصير أبرز أنوثتها .. صور

ترشيحاتنا

ليلى وهالة ويسرا.. عودة نجمات جيل الثمانينيات للمنافسة على شباك التذاكر

طلب عاجل لـ إسرائيل.. مصرع أمريكي الجنسية في الضفة الغربية

حكم الدعاء على المؤذي.. لا ترد السيئة بمثلها

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

بعد ضبط إمبراطور الذهب .. مفاجأة سعيدة للمصريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس راكب في مرحاض طائرة هندية.. ماذا حدث له؟

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

تعلق فى القطار.. عقاب قاسٍ للص حاول سرقة موبايل راكب

ملايين.. لن تصدق سعر شواية أسنان المطرب «كاني ويست»

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ