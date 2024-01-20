رسالة عاجلة من الديمقراطيون لـ إدارة بايدن بشأن التهجير القسري من غزة

وقع العشرات من الديمقراطيين الأمريكيين، على رسالة يحثون فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعادة التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض بشدة “التهجير القسري والدائم” للفلسطينيين من غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وقع 60 نائبًا بمجلس النواب الأمريكي على الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وعبروا النواب الديمقراطيون عن مخاوفهم بشأن الخطاب المتطرف لمسؤولين إسرائيليين بتهجير الفلسطينيين خارج غزة، ما سيؤدي لاستمرار الصراع لعقود.

وجاء في الرسالة: “نحثكم على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بهذا الموقف ونطلب منكم تقديم توضيحات بشأن بعض أحكام طلب التمويل الإنساني والأمني الإضافي الذي تقدمت به الإدارة”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق عادة على مراسلات الكونجرس.

ولكن فيما يتعلق بقضية النزوح من غزة، ذكر المتحدث في رسالة: “لقد كنا واضحين. ويجب ألا يكون هناك تهجير قسري دائم للفلسطينيين، سواء داخل غزة أو خارجها”.

وأكد أن وزارة الخارجية رفضت تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وتفهم من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن هذه ليست سياسة الحكومة الإسرائيلية.