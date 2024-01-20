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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين.. مصرع 13 شخصًا في حريق مدرسة

صدى البلد

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بمصرع 13 شخصًا جراء حريق بمدرسة في مقاطعة خنان بوسط البلاد.

وحسب الوكالة الصينية، لقي 13 شخصًا مصرعهم في حريق اندلع في مسكن مدرسي في فانغتشنج بمدينة نانيانح بمقاطعة خنان بوسط الصين، الجمعة، حسبما ذكرت السلطات المحلية صباح اليوم السبت.

وأوضحت الوكالة أنه في تمام الساعة 11 مساءً تلقت إدارة الإطفاء المحلية إنذارًا بشأن حريق في مسكن مدرسة ينغكاي في قرية يانشانبو.

ووصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث بسرعة وتم إخماد النيران في تمام الساعة 11:38 مساءً.

وأصيب شخص ويتلقى حاليًا العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

وبدأت السلطات المحلية التحقيق في أسباب الحريق.

الصين مدرسة مقاطعة خنان مسكن مدرسي الإطفاء المحلية

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