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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجع الطماطم.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 يناير2024

صدى البلد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت 20 يناير 2024، استقرارا مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.


ويقدم “ صدى البلد”   قائمة بأسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة اليوم، وذلك في السطور التالية:

قائمة أسعار الخضروات اليوم : 


الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

البطاطس بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و21 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض جنيهن.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

سجل سعر الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهًا.

البسلة بين 16 و22 جنيها، بانخفاض جنيهين.

 

 

قائمة أسعار الفاكهة اليوم : 
سجل سع كيلو البرتقال أبوسرة بين 5 جنيهات و9.5 جنيها.

وترواح سعر كيلو اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الليمون البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

وترواح سعر كيلو الرمان بين 12 و20 جنيها.

سجل سعركيلو الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

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