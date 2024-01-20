دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة|إعلاميتان: الدولة عينت 553 ألفا و170 شابا

قالتا المذيعتان رشا مجدي ولميس سلامة من خلال برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، إن العالم كله يمر بتطورات سريعة ومتلاحقة ولها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي مما يؤدي إلى تأثر الاقتصاد المحلي، فالدولة تعالج الآثار السلبية الذي يشهدها العالم أجمع.



وقد أصدرت وزارة العمل أمس تقرير ينص على أن الدولة المصرية فقط في عام ٢٠٢٣ وبحسب أرقام وزارة العمل انها نجحت في تعيين ٥٥٣ ألفا و١٧٠ شابا وفتاة، منهم ١٠٥٧٩ من ذوي الهمم فى منشآت القطاع الخاص.



لافتين أن نسبة البطالة انخفضت بفضل المشروعات العملاقة لـ١٣%، حيث وصلت لـ٧% فقط الآن، بالإضافة إلى وجود برامج الحماية و الرعاية الاجتماعية لأجل فئات الشعب الأولى بالرعاية.

وأضافت ، أن الدولة المصرية تحاول الوقوف بجانب المواطن، فهناك دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة وفئة ذوي الهمم وحماية العمال الذين يتعثرون شركاتهم بعض الوقت.