وزير المالية السعودي يحذر من مخاطر جيوسياسية تجعل وضع الاقتصاد العالمي صعبا

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الجمعة، من مخاطر جيوسياسية تجعل وضع الاقتصاد العالمي صعبا؛ مشيرا إلى أن البلدان النامية تعاني وأزمة ديونها تتفاقم.

وقال الجدعان، خلال جلسة في منتدى دافوس، إن ما فعلته المملكة آخر 7 سنوات ساعدها على مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية.

وشدد على أن تحفيز النمو الاقتصادي يحتاج سياسات تساعد على تحقيق ذلك.

وأوضح أن البلدان المتقدمة تغض الطرف في كثير من الأحيان عن احتياجات الدول النامية، مشددا على ضرورة لفت أنظار العالم إلى المهمشين والفقراء والأقل حظا ومساعدتهم .

وأشار الوزير السعودي إلى أن هناك 600 مليون شخص في إفريقيا بدون كهرباء يحتاجون المساعدة.

وأضاف أنه "من النفاق أن تقول لمن لا يملك ثمن الخبز "عليك أكل الكعك".

كما حذر الجدعان من أن التغير المناخي يتسبب بمخاطر حقيقية تحتاج جهودا عالمية، لافتا إلى أن الدول التي خصصت أموالا لمكافحة التغير المناخي لم تلتزم بتعهداتها المالية.

وأعرب الجدعان عن تفاؤل المملكة بشأن إصلاحات البنك الدولي وتتمنى أن تستفيد الدول النامية والفقيرة.