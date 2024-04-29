تكثيف المتابعة الميدانية لمنع ظاهرة حرق المخلفات الزراعية بالفرافرة

ترأس الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة الاجتماع الدوري الأسبوعي مع رؤساء الوحدات المحلية لقري المركز لمتابعة منظومة العمل ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين، والوقوف على آخر المستجدات بكل قرية

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات التي تستهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومنها ملف ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية وملفات التصالح والتقنين والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة..

وشدد رئيس المركز خلال الاجتماع علي ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار العمل على تلبية مطالب وتطلعات المواطنين و تكثيف المتابعة الميدانية والمرور؛ لمنع ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة، وصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.