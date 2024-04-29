النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة.. سهلة وبسيطة



المحرصاوي: حفظ القرآن نعمة كبرى ومن اصطفاهم الله بها يجب أن يحافظوا عليها



"خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور



مُفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أذربيجان للمشاركة في اجتماع قادة الديانات في "باكو"



كيفية التصرف الشرعي لرجل دخل المسجد في صلاة المغرب ولم يصل العصر



هل يجوز للمطلقة الزواج بدون علم أهلها لرفضهم المستمر.. مجدي عاشور يوضح



جامعة الأزهر تجهّز قافلة المساعدات الرابعة لأهالي غزة



الأوقاف تطلق المؤتمر الأول للواعظات بأكاديمية تدريب الأئمة في 5 مايو



حكم خيانة الزوج أو الزوجة للآخر عبر الهاتف.. التصرف الشرعي



شم النسيم ورد في القرآن.. أحمد كريمة يوضح حكم الاحتفال بهذا اليوم



مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور

