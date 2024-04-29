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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين

تكريم الوافدين
تكريم الوافدين

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة.. سهلة وبسيطة
 

المحرصاوي: حفظ القرآن نعمة كبرى ومن اصطفاهم الله بها يجب أن يحافظوا عليها
 

"خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور
 

مُفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أذربيجان للمشاركة في اجتماع قادة الديانات في "باكو"
 

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هل يجوز للمطلقة الزواج بدون علم أهلها لرفضهم المستمر.. مجدي عاشور يوضح
 

جامعة الأزهر تجهّز قافلة المساعدات الرابعة لأهالي غزة
 

الأوقاف تطلق المؤتمر الأول للواعظات بأكاديمية تدريب الأئمة في 5 مايو
 

حكم خيانة الزوج أو الزوجة للآخر عبر الهاتف.. التصرف الشرعي
 

شم النسيم ورد في القرآن.. أحمد كريمة يوضح حكم الاحتفال بهذا اليوم
 

مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور
 

النشرة الدينية الأخبار الدينية الفتاوى المهمة الصلاة القرآن مؤسسة ابو العينين

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