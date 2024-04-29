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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مُفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أذربيجان للمشاركة في اجتماع قادة الديانات في "باكو"

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

يتوجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى جمهورية أذربيجان، اليوم الإثنين، للمشاركة في اجتماع قادة الديانات في باكو تحت عنوان "تعزيز الثقة من خلال الحوار بين الأديان".

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع قادة الديانات الإبراهيمية والتقليدية، ورجال الدين من جميع أنحاء العالم، وممثلون عن المنظمات الدينية والاجتماعية، حيث سيُعقد المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات من الأول حتى الثالث من مايو 2024، تحت شعار "الحوار من أجل السلام والأمن العالمي".

وتمثِّل مشاركة المفتي في هذا الاجتماع تأكيدًا على الْتزام مصر بدعم الحوار بين الأديان ونشر ثقافة السلام والتسامح على مستوى العالم، كما يُعَدُّ هذا الاجتماع حدثًا هامًّا يجمع كبار الشخصيات الدينية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل تعزيز التفاهم والتعاون بين الأديان ونشر ثقافة السلام والتسامح.

يُشار إلى أن وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان، ومجلس مسلمي القوقاز، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وإيسيسكو، جميعها تشارك في تنظيم هذا الحدث الذي يدعم سبل الحوار البنَّاء وتعزيز السلام بين أتباع الأديان.

مفتى الجمهورية اذربيجان الأديان باكو

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