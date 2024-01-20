الخارجية: "بريكس" محور مباحثات السفير المصري بموسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي

التقي السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو أمس الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الروسي لشئون ضبط التسلح والشئون الأمريكية، لمناقشة أولويات روسيا خلال رئاستها لمنظمة بريكس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن اللقاء شهد مناقشة أولويات الرئاسة الروسية للتجمع خلال عام ٢٠٢٤، وأُطر ومسارات التعاون المختلفة في إطار البريكس، وذلك استعداداً للاجتماع الأول للدول أعضاء التجمع، والذي يعقد في موسكو نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الخارجية إلى أن السفير المصري استعرض الجهود الوطنية المصرية للاندماج الفعال والنشط في مختلف أوجه التعاون بين دول التجمع، وقدم الشكر للجانب الروسي على جهوده من أجل توفير المناخ اللازم للدول المنضمة حديثاً للاندماج فى آليات العمل داخل التجمع.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التباحث بشأن عدد من الموضوعات الدولية والإقليمية الأخرى، لاسيما موضوعات الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.