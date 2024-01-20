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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يسقط آلاف المنشورات على غزة ويعد بمكافآت.. ماذا يحدث ؟

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أسقطت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت آلاف المنشورات على جنوب غزة تحمل صور الرهائن المتبقين.

ودعت المنشورات سكان قطاع غزة إلى تقديم معلومات عن مكان وجود الرهائن لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وعرض المكافآت، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحرير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، على الرغم من مرور أكثر من مائة يوم على عدوانه الغاشم ضد سكان القطاع، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، هجوما على مستوطنات غلاف غزة، أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، وأسر أكثر من 250 آخرين.

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