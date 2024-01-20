ترقيات الموظفين 2024 وهؤلاء مستثنون.. موعد التطبيق وقيمة العلاوة

مع قرب الانتهاء من شهر يناير الأول من العام الجديد 2024، ينتظر الموظفون صدور قرارات من الجهاز الإداري للدولة الذين سيستفيدون منها، ومن أبرز هذه القرارات قرارات ترقيات الموظفين بالحكومة، والتي من المرتقب أن تخرج للنور في شهر يونيو المقبل، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

ومع بداية العام الجديد 2024، تُكثف عمليات البحث لمعرفة ضوابط ترقيات الموظفين 2024 ، والأسس التي يتم الاختيار وفقا لها.

ترقيات الموظفين 2024

وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

شروط الترقية بقانون الخدمة المدنية

وبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

الموظفون الممنوعون من الترقية

ويتساءل الموظفون لمعرفة موانع الترقية في العام الجديد 2024، وهو ما نرصده في سياق السطور التالية:

حدد قانون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 فئات الموظفين الممنوعين من الترقيات، وهم الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”، وتقدّر بـ"ممتاز" في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية، وفقا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

ومنع القانون ترقية الموظف المُعار، حيث يحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وانتهاء الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً.

كما نص أيضا على أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.



مواعيد إعلان ترقيات الموظفين

يتم إعلان نتيجة الترقية على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر يوليو، ولا تجوز ترقية الموظف خلال يوليو المقبل قبل محو الجزاء الموقع عليه.

وتُصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2023 وفقًا لأحكام القرار وتكون الترقية اعتبارًا من 1/7/2024.

ويحتفظ الحاصلون على ترقية بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2024، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

زيادة الراتب وعلاوة 5% للموظفين

كما ينبغي التأكد من إتمام جميع إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2/11/2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019، ويستحق الموظفون الذين سيتم ترقيتهم على علاوة 5%.