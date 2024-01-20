مصرع شخص وإصابة 2 فى حريق شقة بالقليوبية

انتقلت جهات التحقيق بالقليوبية لمعاينة حريق شقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الشقة وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك والاستعلام عن حالة المصابين.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات شارع مسجد الإخلاص بجوار طلعة كوبري مسطرد.



انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 أخرين جراء الحريق.



وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.