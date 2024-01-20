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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم القليوبية: إطلاق مبادرة طور وغير خلال إجازة نصف العام

سماح إبراهيم وكيل
سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تفعيل ورش عمل تكنولوجية للطلاب في مبادرة طور وغير خلال  إجازة الفصل الدراسي الأول نصف العام.


وقالت وكيل تعليم القليوبية أن المبادرة تأتي لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالعملية التعليمية ويجري تنفيذها خلال إجازة نصف العام، في إطار حرص  مديرية التربية والتعليم بالقليوبية علي تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية.


وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف العام من المبادرات التكنولوجية هو إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.

القليوبية العملية التعليمية تعليم القليوبية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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