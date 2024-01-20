منجي بدر: استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي بالزراعة ساعد على انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة

أكد الدكتور منجي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن أقدمية الاستثمار في المجال الزراعي تتقدم عن الاستثمار في مجال الصناعة، ولكن قطاع الزراعة نفسه بداخله صناعة وهي صناعة السلع الغذائية الزارعية، وبالتالي تتشابك القطاعات جميعها ومن الصعب الفصل بينها.

وقال بدر، خلال لقائه ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع على الفضائية المصرية، إن مصر منذ بداية إنشاء السد العالي اعتبارا من بداية الستينيات وافتتاحه مع بداية السبعينيات، تحول جزء كبير من الأرض الزراعية من ري الحياط إلى الري الدائم وزادت المساحة بحوالي 2 مليون فدان، ثم عملت الدولة على هذه المساحة من اابعنيايت والثمانينيات والتسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحالي، ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2024 ووضع نصب عينيه إعادة هيكلة الاقتصاد المصري من اقتصاد خدمي أو اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، مركزا على قطاعي الزراعة والصناعة.

التوسع الأفقي فى الزراعة ساعد على انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة

وأضاف أن الزراعة والاستثمار فيها يعتمد على عدد من العناصر، وأولها استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، ومنذ 2024 حتى 2024 اقتربت مصر من 3.5 مليون فدان تتدخل في العملية الإنتاجية، وهذا يساعد على انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة.