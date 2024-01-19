ترحيب بتوجيهات الرئيس بتعزيز الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية.. برلمانيون وسياسيون: تفتح أسواق خارجية جديدة لعرض منتجاتنا وتوفر الغذاء للشعب

الرئيس يوجه بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار

برلمانية: توجيهات الرئيس بتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا تجعلنا سوقا بديلا لأوروبا

مصر أكتوبر: تعزيز الاستثمارات بإفريقيا يعكس حرص الدولة على تحقيق الرخاء لشعوب القارة





أشاد عدد من النواب والأحزاب بتوجيهات الرئيس السيسى بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية خاصة قطاع الزراعة ، وأكدوا أن التوسع في الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة لعرض المنتجات المصرية، فضلا عن أنها تسهم في توفير العديد من فرص العمل لكثير من الشباب المصريين.

فى البداية أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الموارد المائية والرى بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية خاصة قطاع الزراعة.

وأكدت "متى"، فى بيان صحفى، أن تواجد مصر فى القارة الأفريقية هام، خاصة وأن أفريقيا لديها ثروات كثيرة ولكنها ليس لديها من يقوم بالتتقيب عنها، كما أنها تمتلك إنتاجا عاليا سواء زراعيا أو صناعيا، وبالتالى ستكون هناك فرصة لمصر لكى تعزز استثماراتها فى قطاع الزراعة بأفريقيا، خاصة وأن أفريقيا تستورد من أوروبا بقيمة ٨٦ مليار دولار سنويا، ولذلك إذا استوردت أفريقيا من مصر ستجلب لنا مليارات الدولارات، مما يجعل مصر بمثابة سوق بديل لأوروبا بالنسبة لأفريقيا.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن أفريقيا لديها العديد من الخامات ، ومن الممكن أن تجلب مصر لدول القارة الأفريقية مصنعين للأخشاب ، مؤكدة أن مصر من الممكن أن تستورد من أفريقيا العجول والأبقار والماعز بعد رعايتها بما يتناسب مع الذوق المصرى لتنمية الثروة الحيوانية فى أفريقيا، إضافة إلى إمكانية استثمار رجال الأعمال الأفارقة من خلال الاستثمار الزراعي فى مصر.

وأوضحت أن أفريقيا تتميز بكثرة الخضروات والفاكهة لديها، وبالتالى من الممكن أن تقوم مصر بإنشاء مصانع لتجفيف الخضروات الفاكهة، إضافة إلى عمل تطوير عقارى وصناعى فى أفريقيا، مشيرة إلى أن دول أفريقيا تحتاج إلى تطوير التعليم باللغة العربية، خاصة وأننا لدينا فى مصر العديد من خريجى كليات اللغة العربية ليس لديهم فرص عمل، وبالتالى سيكون هناك استعداد للتبادل العلمي واللغوي بأفريقيا.

وأشاد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي.

وأضاف «الباز» في تصريحات له ، أن التوسع في الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة لعرض المنتجات المصرية، فضلا عن أنها تسهم في توفير العديد من فرص العمل لكثير من الشباب المصريين.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الاستثمارات في القارة السمراء، يعكس حرص مصر قيادة وشعبا على تحقيق الرخاء والتنمية لكل دول الجنوب بما يعود بالنفع على شعوبها.

وأشار المهندس أحمد الباز إلى التسهيلات التي أصبحي تقدمها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين العرب والأجانب، سواء من خلال الرخص الذهبية أو الشباك الواحد أو الإعفاء الضريبي، فكل هذا عوامل حقيقية لتحفيز الاستثمار.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في القارة، ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشدداً على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد، ووجه بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الأفريقية.