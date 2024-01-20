150 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 13 حتى 19 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 94 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 20 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 25 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، محضرين لعدم صرف بون للمواطنين، 3محاضر لعدم وجود سجل زيارات، ومحضرًا لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا للتوقف الكلي عن الانتاج بدون تصريح، و4محاضر للتصرف في 12جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 24 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن مخبز سياحي لحيازته واستخدامه دقيق بلدي مدعم في الإنتاج، حيث تم ضبط 14 جوال زنة 50كجم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ مايلزم قانونًا، و6 محاضر لتجار سجائر لعرض وبيع سجائر متنوعة غير معلوم مصدرها، ومحضرًا لعدم وجود سجل تجاري، بجانب 17 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و14 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال مواجهة الغش التجاري تم تحرير محضرًا ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، ومحضرًا ضد مسئولي محال ملابس جاهزة لاستخدامه علامة تجارية مسجلة للغير دون وجه حق، بجانب سحب 2 عينة مواد غذائية للفحص المعملي، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن مزراعة دواجن لاستخدامه أسطوانات بوتاجاز منزلية في أعمال المزرعة،4محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ، ومحضرًا للبيع بأزيد من السعر المقرر.