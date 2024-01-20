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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: توريد 786 طن قصب من المزارعين وإنتاج 74 ألف طن سكر

صدى البلد

تلقى الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركه السكر والصناعات التكاملية عن نسب توريد قصب السكر الي المصانع السبع، وأفاد التقرير بان ما تم توريد من قصب السكر وصل الي 786795 طن قصب وانتج ما يصل الي الــ 74608 طن سكر.

وطالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء  عصام البديوي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

من جانبه أكد اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، انه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم اليها.

وأشار البديوي إلى ان عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وبتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع الي المزارعين.

 وأضاف انه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ700 ألف طن سكر، مشيرا الي ان المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال، ان مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا ان ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.

واكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزارة وشركاتها التابعة تعاقدت في الفترة الماضية علي استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجارى تكرير باقى الكميه لضخها بالأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير انه تم استيراد 138 ألف طن سكر أبيض تم ضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو.

 

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