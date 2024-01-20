عدلي ومسؤولو الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي يستقبلان البعثة بمطار دبي

استقبل سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعثة الأهلي فور الوصول إلى مطار دبي، وذلك لإنهاء كافة الترتيبات وإجراءات الدخول والتنقلات من مطار دبي إلى إمارة عجمان.

وتواجد سمير عدلي برفقة عمرو مرزوق، المدير التنفيذي لشركة «سيكسياردز» المنظمة لمعسكر الفريق، بمطار دبي لتسهيل إجراءات خروج وتحرك الفريق مباشرة إلى إمارة عجمان.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي، المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من اليوم وحتى 28 يناير الجاري.