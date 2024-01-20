وفاة شقيقين وإصابة اثنين آخرين بحادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالوادي الجديد

لقي شقيقان مصرعهما اثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية شمال قرية " عدن " التابعة لمركز باريس بالوادي الجديد بالقرب من منطقة المنازل الريفية بالطريق الواصل بين قرية " عدن " ومركز باريس.

كان قد ورد إخطار للواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظه يفيد بتصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية مما تسبب في وفاة شقيقين وإصابة آخرين وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث .

أسفر الحادث عن وفاة شقيقين وإصابة آخرين مقيمين بإحدى القرى التابعة لمركز باريس.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفي الخارجة العام وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.