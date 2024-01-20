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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم طرح الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق 3.. وهذا موعد طرحه في السينمات|خاص

ولاد رزق
ولاد رزق

علم صدى البلد  ان الاعلان الرسمي للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق ٣ سيتم طرحه اليوم .

كما سيتم طرح الفيلم في السينمات في عيد الأضحى المقبل .

لازال أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث يقومون بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم بالرياض مع المخرج طارق العريان.

تداول عدد من مستخدمي الفيس بوك صورة من الكواليس ظهر فيها بطل الفيلم أحمد عز وعليه اثار كدمات وإصابات بالوجه.

أكد عدد من رواد السوشيال ميديا أن الإصابات التى ظهر عليها أحمد عز ما هى إلا مكياج لكى يتناسب مع مشاهد الأكشن التى يصورها بالرياض.

وانتهى المخرج السينمائى طارق العريان من  تصوير أول 10 أيام من أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، وهى الخاصة بالمشاهد الأولى بمدينة الرياض، حسبما أكد منتج الفيلم موسى عيسى في تصريحاته، والذى أوضح أنه يتبقى  تصوير 10 أيام أخرى فيما يتعلق بالمشاهد المفترض تصويرها في السعودية.

وأضاف المنتج موسى عيسى، فى بيان له،  أن هذه المشاهد كلها تدور في إطار من الحركة والأكشن، وأنه عقب الإنتهاء من تصويرها سينتقل بصحبة فريق العمل إلى مصر لاستكمال تصوير أحداث الفيلم بمناطق متفرقة بالقاهرة، مشيرا إلى أن الجزء الثالث من العمل يشهد العديد من المفاجآت، كما أن أحداثه تتضمن وجود نجوم جدد منهم آسر ياسين، والذى بدأ تصوير دوره بالفعل، بجانب نجوم الفيلم الآخرين أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغيرهم، مؤكدا أن مؤلف الفيلم صلاح الجهينى انتهى تماما من كتابة أحداث الفيلم.

فيلم ولاد رزق ٣

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