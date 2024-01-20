مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه تحت أي مسمى وذريعة.

وأضاف أحمد أبو زيد خلال برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، الذي تقدمه قصواء الخلالي، أن مصر تؤكد على استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق المساعدات ورفض بعض المواد الإنسانية والأساسية.

وأوضح أن مصر تؤكد أيضًا على وحدة الأراضي الفلسطينية ولا مجال للفصل بينها، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعيش في توترات؛ نظرًا للأزمة في غزة وانتقل للبنان وسوريا.

وأشار إلى أن الموقف المصري والعربي واضح من القضية الفلسطينية، وهو وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبعد ذلك تأتي الأحاديث المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال إنه لا بد أن نخرج من "الخندق" والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فهناك العديد من الشهداء الذين يسقطون يوميًا، مضيفًا أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا لوقف هذه الحرب.