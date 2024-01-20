الخارجية السورية : عدوان إسرائيل على دمشق وغزة طبيعة إجرامية

أكدت الخارجية السورية، أن العدوان الإسرائيلي على دمشق ومايقوم به الإحتلال من إبادة جماعية في فلسطين المحتلة يثبت طبيعته الإجرامية حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

استمرت 40 دقيقة.. كواليس مكالمة بايدن ونتنياهو بشأن مصير غزة

سلَّطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على كواليس الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن غزة، والتي استمرت 40 دقيقة، حيث خرجت تفاصيل خلافاتهما للعالم عبر وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية.



وأكد التقرير أن المداخلة ناقشت مستقبل قطاع غزة الفترة المقبلة في ظل استمرار الحرب، والتي شهدت تغيرات عدة منذ آخر مباحثات بينهما.



وأشار التقرير إلى أن المباحثات بين "بايدن" و"نتنياهو"، امتدت إلى حل الدوليتن، وهو الحل الذي طالما تملَّص منه نتنياهو، وأصرَّت عليه إدارة بادين للخروج من دائرة الصراع، مؤكدًا أن وسائل إعلام أمريكية تناولت تفاصيل ذلك الاتصال لوضع ملامح محتملة لدولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح، وهو الأمر الذي أكده بايدن في تصريحات للصحفيين بعد الاتصال مع نتنياهو.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ بايدن أن الجيش الإسرائيلي سيمضي قدمًا في الحرب على غزة لتحقيق أهدافه بما في ذلك عودة المتحجزين، في ظل ضغط كبير على البيت الأبيض قبل إجراء انتخابات رئاسية، علاوة على ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في قطاع غزة، وهو ما يضع إدارة البيت الأبيض في حرج كبير أمام الرأي العام الداخلي قبل الخارجي.



