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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

شكري ووزير الخارجية النرويجي يؤكدان التنسيق لحشد المزيد من الدعم الإنساني لغزة

صدى البلد

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره النرويجي إسبن بارث، بشأن تطورات الأزمة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من مائة يوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الوزيران على مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، وكذا حشد الدعم الدولي اللازم، من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل ومستدام.

وفى هذا السياق، تطرق الوزيران إلى عمل لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، وذلك في ظل عضوية البلدين في اللجنة، حيث تمَّ التوافق على تكثيف التنسيق والتعاون بين مصر والنرويج من أجل حشد المزيد من الدعم الدولي الإنساني لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على التزام مصر الراسخ ومنذ بدء الأزمة بمواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية، ومع الأطراف الدولية الهامة، لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات، مشدداً على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل من قبل المجتمع الدولي لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية لإنجاح مهامها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن لتسريع إرسال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

مجلس الأمن قطاع غزة المساعدات الانسانية وزير الخارجية سامح شكري

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