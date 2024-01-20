رئيس خطة النواب يضع حلا لسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة سد الفجوة بين السعر الرسمي لـ الدولار والسعر الموازي وهذا بناء على عدة متطلبات.

وقال فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من أبرز المتطلبات هو تحريك سعر الصرف وتوفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليار دولار ".

وأضاف فخري الفقي:" صندوق النقد مقتنع بزيادة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

تابع فخري الفقي:" أتصور أنه يمكن أن تقوم البنوك بفتح الاعتمادات بالسعر الموازي للدولار كي تدخل العملة في الجهاز المصرفي ويتراجع السعر الموازي للسعر الدولار ".

وأكمل فخري الفقي:" يجب احتواء معدلات التضخم المرتفعة والعمل على انخفاضها ".

لفت فخري الفقي:" لابد من توحيد سعر صرف الدولار في البنوك والسوق الموازية ".