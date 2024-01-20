الصفقة بـ20 مليون جنيه.. صراع بين الزمالك وبيراميدز لخطف لاعب سوبر

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يتصارع مع نادي الزمالك؛ للحصول على خدمات لاعب سوبر، وهو نجم الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “بيراميدز قدم عرضا للتعاقد مع مروان حمدي.. والزمالك هو الآخر يرغب في ضمه.. الكاش سيفصل في الأمر، خصوصا أن المصري لن يبيعه بأقل من 20 مليون جنيه”.

وأعلن نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، عن حل أزمة القيد، والانتهاء من كل القضايا التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.