باير ليفركوزن يفوز على لايبزيج 3-2 بالدوري الألماني

حقق باير ليفركوزن الفوز الخامس عشر له هذا الموسم بالدوري الألماني لكرة القدم وجاء على حساب لايبزج 3 ـ 2 اليوم السبت في الجولة الـ 18 من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا دورتموند على كولن برباعية نظيفة.

ففي المباراة الأولى تقدم لايبزج في الدقيقة السابعة بواسطة تشافي سيمونز ثم أدرك ليفركوزن التعادل عن طريق ناثان تالا في الدقيقة 47 .. وفي الدقيقة 56 سجل لويس أوبيندا الهدف الثاني للايبزج، لكن ليفركوزن سرعان ما نجح في إدراك التعادل مجددا في الدقيقة 63 عن طريق جوناثان تاه.. ونجح ليفركوزن في احراز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بواسطة ييرو هياباي .

وبهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني الذي سيواجه فيردر بريمن غدا الأحد .

في المقابل تجمد رصيد لايبزج عند 33 نقطة في المركز الرابع.

اما في المباراة الثانية فقد حقق بوروسيا دورتموند الفوز على كولن 4 ـ صفر .. ورفع دورتموند رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس .. وتوقف رصيد كولن عند 11 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير .