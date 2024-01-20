عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باير ليفركوزن يفوز على لايبزيج 3-2 بالدوري الألماني

صدى البلد

حقق باير ليفركوزن الفوز الخامس عشر له هذا الموسم بالدوري الألماني لكرة القدم وجاء على حساب لايبزج 3 ـ 2 اليوم السبت في الجولة الـ 18 من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا دورتموند على كولن برباعية نظيفة.

ففي المباراة الأولى تقدم لايبزج في الدقيقة السابعة بواسطة تشافي سيمونز ثم أدرك ليفركوزن التعادل عن طريق ناثان تالا في الدقيقة 47 .. وفي الدقيقة 56 سجل لويس أوبيندا الهدف الثاني للايبزج، لكن ليفركوزن سرعان ما نجح في إدراك التعادل مجددا في الدقيقة 63 عن طريق جوناثان تاه.. ونجح ليفركوزن في احراز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بواسطة ييرو هياباي .

وبهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني الذي سيواجه فيردر بريمن غدا الأحد .

في المقابل تجمد رصيد لايبزج عند 33 نقطة في المركز الرابع.

اما في المباراة الثانية فقد حقق بوروسيا دورتموند الفوز على كولن 4 ـ صفر .. ورفع دورتموند رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس .. وتوقف رصيد كولن عند 11 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا

لاعب سلة الأهلي: التركيز والإصرار وراء الفوز على الزمالك في دوري السوبر

سيف سمير: حققنا فوزا ثمينا على الزمالك.. وهدفنا الحفاظ على دوري السوبر

كأس الأمم الإفريقية| التعادل يحسم مواجهة تونس ومالي في الشوط الأول

رسميًا.. المخلوفي رئيسًا جديدًا للصفاقسي التونسي

كواليس ساخنة في السعودية للتعاقد مع محمد صلاح

سلة الأهلي رجال يفوز 70-69 على الزمالك في دوري السوبر

ترشيحاتنا

روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يكشف نقاط ضعف تل أبيب أمام خصومها

حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان.. دار الإفتاء تجيب

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ