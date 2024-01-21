بينهم خبراء إيرانيين.. مقت.ل أكثر من 75 شخصا في ضربات على اليمن

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، صباح اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 75 شخصا بينهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بالضربات الغربية على اليمن.

وكشفت مصادر يمنة، أمس السبت، عن قصف استهدف المعهد المهني في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء بعد يوم من انطلاق صاروخ حوثي منه نحو خليج عدن.

وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، إن حقيقة أمريكا ظهرت أكثر للعالم برفضها إيقاف العدوان على غزة وإنهاء حصاره لأهلها.

وأكد محمد علي الحوثي، على أنه بينما يعمل اليمن على إيقاف العدوان على غزة وإنهاء الحصار على أهلها أرادت أمريكا تحسين صورتها ولكن بتدابير خاطئة، مؤكداً أن أمريكا أظهرت قبحها بعد ان وقفت ضد الإرادة الدولية لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وحمل محمد علي الحوثي كل من أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسئولية عن إشعال المنطقة ، قائلاً أن أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عمّا يترتب على عسكرة البحر الأحمر من خسائر للبحر الأحمر وشركات الملاحة.