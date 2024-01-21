ليفربول بدون محمد صلاح.. مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الأحد 21 يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

ومن المتوقع أن تبدأ منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد، بمواجهة قوية بين فريقي شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

,يواجه فريق ليفربول فريق بورنموث، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.