جوتيرتش: الشرق الأوسط برميل بارود ويجب منع اشتعاله

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، إن الشرق الأوسط برميل بارود، مؤكدًا ضرورة منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وكان جوتيرتش، أكد أمس عبر حسابه على منصة "إكس"، أن حرمان الشعب الفلسطيني من دولته يطيل أمد الصراع، لافتًا إلى أن رفض مبدأ حل الدولتين أمر غير مقبول على الإطلاق.

ودعا إلى ضرورة أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 25105 فلسطينيين، وإصابة 62681 آخرين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية.