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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الشركة القابضة تناقش تطوير أداء محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف

صدى البلد

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وقيادات الشركة القابضة، بهدف متابعة تنفيذ توجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تلك التوجيهات التي صدرت خلال زيارات الوزير لتفقد أوضاع محطات تنقية مياه الشرب والمآخذ الخاصة بها، ومحطات معالجة الصرف الصحي، فى إطار تطوير وتحسين أداء مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، كان وزير الإسكان والمرافق قد أجرى عدة زيارات وجولات تفقدية لمحطات مياه الأميرية ومسطرد والفسطاط بمحافظة القاهرة، ومحطة مياه امبابة بالجيزة، وعدد من مواقع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، حيث تم مناقشة المعوقات والتحديات اللازمة لتحسين الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسيقي، ناقش المهندس ممدوح رسلان موقف الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مراجعة التقدم في تنفيذ الخطة الاستثمارية لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بأعمال التحول الرقمي والإدارة الذكية، وجه رئيس الشركة القابضة، ضرورة تحديد موقف الأنشطة التطويرية في هذين المجالين بالشركات التابعة، وتم التركيز خلال الاجتماع على قياس منسوب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب، ومتابعة مؤشرات جودة المياه العكرة بهدف ضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وضمان توفير خدمات عالية الجودة، وفقًا للرؤية والتوجيهات الحكومية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصح رئيس الشركة القابضة

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