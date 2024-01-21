بيبو: توقيت معسكر الأهلي بالإمارات مثالي.. وفرصة ذهبية لمجموعة الناشئين

أثنى خالد بيبو مدير الكرة بالنادي على توقيت وأجواء معسكر الفريق بالإمارات، متمنيا أن يحقق اللاعبين أكبر قدر من الاستفادة بالمعسكر الحالي خصوصا عناصر الشباب والناشئين الذين ضمهم مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف بيبو أن كولر اختار عددا من عناصر الناشئين للتواجد ضمن المعسكر وهم: معتز محمد وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكيم، ومازن أسامة وإسلام عبد الله وعبد الجواد عبد الرحمن وحازم جمال وعبد الرحمن خالد "فارس".

واستكمل: «كل عناصر القطاع مبشرة، ولكن وجود هذه المجموعة بالعدد الكبير مع الفريق الأول بمعسكر مغلق هي فرصة مميزة لهم لإثبات أنفسهم، خصوصا أن الفريق يخوض وديتين خلال فترة المعسكر».

وأشاد بيبو بحالة التركيز لدى كل اللاعبين، متمنيا أن يحقق الجهاز الفني أكبر قدر من الاستفادة من معسكر الفريق بالإمارات.

يذكر أن فريق الكرة بالنادي قد دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس السبت، وذلك للاستعداد للمرحلة المقبلة؛ حيث يخوض الفريق معسكرا بإمارة عجمان تحت رعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

