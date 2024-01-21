نائب التنسيقية لوزير الآثار: لا يوجد دولة شبيهة بمصر في مجال السياحة

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن وزير السياحة لم يتحدث عن خطة تنفيذية أو إتخاذ إجراءات تحقق مستهدفات الوزراة.

وأضاف " نجاتى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، أن الوزير فى كلمتة لم يتحدث عن الترويج ، على سبيل المثال إفتتاح المتحف المصرى الكبير ، والخطوات التى إتخذتها الوزارة لإطلاق الكارت الذكى ، والمنصة الإلكترونية.

وأوضح"نائب التنسيقية"إذا كنا نتحدث عن تطوير السياحة ، ولا نذكر الخطة التنفيذية والمستهدفات فهذا أمر غير مقبول.

وأشار "نجاتى" إلى أن حديث الوزير ومقارنته الدول الشبيهة لمصر فى السياحة مقارنة خاطئة، حيث لايوجد دولة شبيهة بمصر فى مجال السياحة ، مطالبا الوزير بضبط مصطلحاته السياسية.