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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1170 طن قمامة وإزالة الاشغالات خلال حملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأحد، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، بمراكز ومدن المحافظة.

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وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له، اليوم، الأحد، إن حملات النظافة اليومية بمختلف مدن وقرى المحافظة نجحت في رفع 1170 طناً من القمامة والمخلفات.

وشدد على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

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