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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام أغذية فاسدة وتحرير 177 محضراً خلال حملات تفتيشية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة علي المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، والمرور علي المطاعم، والكافيتريات، وذلك للوقوف علي مدى تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات الصحية من عدمه، ومراجعة الشهادات الصحية لمتداولي الأغذية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور شريف الخولي، مدير عام الطب الوقائي.

أسفرت الحملات عن تحرير 177 محضراً «جنح صحية»، وأوصت بغلق 14 منشأة أخرى، وبلغت الشهادات الصحية المستخرجة من مركز الفحوص 285، والشهادات تحت الإشراف الصحي 73، وشهادات السعة التخزينية 7، بالإضافة إلى 7 رسائل تحت التصرف الصحي.

وتمكنت الحملات من إعدام 417 كجم لحوم وأغذية فاسدة، وإعدام 46 لتر زيوت وعصائر متغيرة الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 14 طناً من الملح، والمخلل، والأرز الأبيض.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات المكثفة لمفتشي صحة البيئة ومراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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