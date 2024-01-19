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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. مركز تايكوندو المشروع القومي للموهبة يستعد لموسم جديد من البطولات | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

يستعد مركز تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمطوبس فى محافظة كفر الشيخ، لموسم جديد من البطولات بالتدريب المستمر لتطوير مهارات اللاعبين وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بضرورة دعم ومتابعة ترقى أداء لاعبى المشروع القومى فى كافة اللعبات بعد ان حقق لاعبى التايكوندو والمصارعة بطولات عديدة على مستوى الجمهورية وبطولة إفريقيا، بدعم وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة.

شهد مران لاعبى تايكوندو المشروع بمطوبس، زيارة المشرف العام على المشروع القومي والمشرف المالى لمركز التايكوندو ومدربى المشروع.

كما تابع الشهاوي، مران لاعبى التايكوندو بنادى مطوبس الرياضى بحضور أحمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس والدكتور أشرف فليفل رئيس مجلس إدارة النادى وفريق عمل إدارة الأداء الرياضى.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تطوير مهارات اللاعبين

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