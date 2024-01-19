قافلة دعوية وافتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ |صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد جديدة، هي مسجد تفتيش الأوقاف، بمركز قلين، مسجد الحميدية الكبير بمركز كفر الشيخ، مسجد شرق البنوان بقرية السحايت بمركز الحامول، مسجد البحري بمركز سيدي سالم.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، ونواب رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف، بكفر الشيخ، قلين، الحامول، سيدي سالم، دسوق.



وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات القافلة الدعوية من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي التابع لإدارة أوقاف دسوق، والتي بدأت بقراءة سورة الكهف، ثم أداء خطبة الجمعة للدكتور أيمن أبو عمر ثم مقرأة للجمهور تم فيها قراءة سورة القيامة ثم انعقد برنامج «حصن طفلك».

IMG-20240119-WA0148

IMG-20240119-WA0147

IMG-20240119-WA0145

IMG-20240119-WA0146

IMG-20240119-WA0144

IMG-20240119-WA0141

IMG-20240119-WA0142

IMG-20240119-WA0139

IMG-20240119-WA0143

IMG-20240119-WA0137

IMG-20240119-WA0138