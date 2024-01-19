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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة دعوية وافتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ |صور

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد جديدة، هي مسجد تفتيش الأوقاف، بمركز قلين، مسجد الحميدية الكبير بمركز كفر الشيخ، مسجد شرق البنوان بقرية السحايت بمركز الحامول، مسجد البحري بمركز سيدي سالم.

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جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، ونواب رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف، بكفر الشيخ، قلين، الحامول، سيدي سالم، دسوق.


وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات القافلة الدعوية من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي التابع لإدارة أوقاف دسوق، والتي بدأت بقراءة سورة الكهف، ثم أداء خطبة الجمعة للدكتور أيمن أبو عمر ثم مقرأة للجمهور تم فيها قراءة سورة القيامة ثم انعقد برنامج «حصن طفلك».

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ابراهيم الدسوقي أداء خطبة الجمعة افتتاح 4 مساجد القافلة الدعوية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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