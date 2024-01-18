ختام الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بكفر الشيخ | صور

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بمشاركة 30 عضواً من أعضاء النموذج، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أدار الملتقى البرلماني الدكتور رأفت صبحي الخبير البرلماني بمجلس النواب، وتناول ختام الملتقى البرلماني عرضاً تقييمياً للتقرير بالدراسة التي أعدتها اللجنة، عرض وتقييم لطلبات المناقشة العامة والاقتراحات، انعقاد الجلسة في صورتها النهائية، تقييم الأداء بعد رفع الجلسة في صورتها النهائية.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دائماً ما يؤكد أن تنفيذ الملتقيات البرلمانية تمثل قيمة مضافة للجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب وفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة والمجتهدة.

وأضاف أن هناك حرصاً دائماً من القيادة السياسية على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولا سيما فئة الشباب، لأنها تؤمن بأن أساس عملية التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هو تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بهدف تأهيلهم وإكسابهم الجانب المعرفي والمهاري والتخصصي قبل إجراء انتخابات تشكيل النموذج والبدء في الفصل التشريعي من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية.

اختتم الملتقى البرلماني بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وفريق عمل الإدارة.

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