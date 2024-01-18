برعاية التضامن الاجتماعي والثقافة.. تكريم 523 رائدة ريفية بكفر الشيخ | صور

شهد المركز الثقافي الجديد بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، فعاليات الاحتفال بتكريم 523 رائدة ريفية، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مديرية الثقافة.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة، ورجال الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على الاهتمام الذي توليه الدولة بالمرأة المصرية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، مشيداً بجهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنمية ثقافة ووعي الأسرة وتكريم الرائدات الريفيات، والنهوض بوضع المرأة المصرية في مختلف مجالات العمل.

FB_IMG_1705595840692

FB_IMG_1705595831496