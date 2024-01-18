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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية التضامن الاجتماعي والثقافة.. تكريم 523 رائدة ريفية بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد المركز الثقافي الجديد بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، فعاليات الاحتفال بتكريم 523 رائدة ريفية، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مديرية الثقافة.

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جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة، ورجال الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على الاهتمام الذي توليه الدولة بالمرأة المصرية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، مشيداً بجهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنمية ثقافة ووعي الأسرة وتكريم الرائدات الريفيات، والنهوض بوضع المرأة المصرية في مختلف مجالات العمل.

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استراتيجية أحمد الشهاوي الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية التضامن الاجتماعي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المركز الثقافي بمحافظة كفر الشيخ

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