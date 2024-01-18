محافظ كفر الشيخ: رصف شارع «مسجد البيلي الشرقاوي» ببيلا بطول 360 مترا

تابع اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال رصف شارع «مسجد البيلي الشرقاوي» ببيلا بطول 360 متراً، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، من أجل تحسين الخدمات وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال رصف شارع مسجد البيلي الشرقاوي بمدينة بيلا، بطول 360 متر، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2023/2022، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

وجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشدداً بالمتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.